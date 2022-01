Um cadáver em estado avançado de decomposição foi encontrado nesta quarta-feira (dia 19), no Rio Paraíba do Sul. O corpo estava na beira do rio, no bairro Parque Maíra, em Pinheiral.

Peritos estiveram no local para colher informações para auxiliar na investigação, só então, o corpo foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal em Volta Redonda.

O caso foi registrado na delegacia de Pinheiral, que fica responsável por apurar também a causa da morte.