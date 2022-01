Agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram uma carreta, na manhã desta quarta-feira (dia 19), no km 287 da Dutra, no posto da PRF de Floriano.

Em fiscalização, a equipe da 7ª DEL PRF observou que as características do semirreboque abordado, com placa de Lages, em Santa Catarina, não eram condizentes.

Foi realizada uma inspeção minuciosa e verificado que vários itens identificadores foram suprimidos e outros adulterados, inclusive a numeração do chassi.

O caminhoneiro de 33 anos alegou que havia alugado o semirreboque de uma empresa. Diante dos fatos, a carreta foi apreendida e encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde foi registrada ocorrência com base no artigo 311 do Código Penal, por adulteração de sinal identificador de veículo. O motorista foi ouvido e liberado.