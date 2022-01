A Prefeitura de Paraíba do Sul publicou na terça-feira, dia 18, o Decreto Municipal Nº 2.270/2022 com novas medidas de prevenção e de enfrentamento à Covid-19. De acordo com o governo, o município está adotando preventivamente as medidas restritivas, mesmo em bandeira amarela, como forma de conter a transmissão do Novo Coronavírus e suas variantes na cidade. A Prefeitura considera também o boletim extraordinário do observatório Covid-19 Fiocruz/Ministério da Saúde, emitido em 7 de janeiro de 2022, que informa a alta taxa de transmissão da Variante Ômicron.

De acordo com o decreto, fica determinada a suspensão de eventos esportivos, shows, eventos científicos, passeatas, em locais abertos ou fechados. O texto estabelece, ainda, multa no valor de R$ 2 mil para infratores pessoas jurídicas e no valor de R$ 300 para pessoas físicas. Em caso de reincidência as multas serão cobradas em dobro.

O decreto entra em vigor a partir desta quinta-feira (dia 20), com validade até o dia 5 de março de 2022, podendo ser prorrogado.