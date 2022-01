“Não é fácil ir embora para casa com o coração apertado e angústia. Mas saber que ele está sendo bem cuidado por profissionais humanos, empáticos e qualificados nos dá segurança e leveza nesse momento tão difícil”. A história de Deise Ferreira é parecida com a de dezenas de mães que passam ou já passaram, em algum momento da vida, pela apreensão de ter um filho internado em um hospital.

Há dois meses, Deise divide seu tempo entre incontáveis orações e caminhadas pelos corredores da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde seu filho de 28 anos está internado em recuperação de um grave acidente de carro ocorrido na Rodovia Presidente Dutra.

Assim como a mãe do jornalista Renan Ferreira, de 28 anos, diariamente, centenas de pessoas circulam, entre pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde pela principal unidade de pronto atendimento de Barra Mansa. Cada qual com a sua história e episódios de superação.

A convivência no ambiente hospitalar trouxe uma certeza para Deise: o atendimento de qualidade faz toda a diferença, não apenas na recuperação do seu filho como também no conforto e segurança de seus familiares.

“Renan tem melhorado significativamente. A cada dia uma vitória e elas estão acontecendo com a graça de Deus, a intercessão de Nossa Senhora e a competência da equipe. Percebo no nosso dia a dia muita a capacitação dos médicos e enfermeiros para tratar os pacientes e familiares com humanização. Isso é muito importante, pois nos sentimos seguros ao deixar o Renan”, elogia.

De acordo com Deise, seu filho está sendo tratado em uma clínica de cuidados especiais dentro da Santa Casa. “Lá, nós, familiares, aprendemos a dar banho no acamado, limpar a traqueostomia. Tudo graças ao apoio e humanização da instituição que tem todo esse cuidado com o paciente e suas famílias. Vale ressaltar, tudo pelo SUS, esse sistema tão importante que atende a todos”, destaca.

Gratidão

Apesar desses dois meses de luta, praticamente vivendo em um hospital, o sentimento de Deise Ferreira é de gratidão. “Sou muito grata a Deus por ter preservado a vida do Renan, por todas as bênçãos que tem derramado sobre o nosso filho, pelos nossos amigos e familiares que nos dão tanta força e por todos esses profissionais que têm se esforçado ao máximo por dar o conforto que Renan precisa e prestar mais que apenas um atendimento técnico profissional, mas um atendimento humano”, reforça.

Edson Henrique da Silva, pai de Renan, também elogiou a atenção dos profissionais que trabalham na entidade. “Tem sido muito importante, salutar e maravilhoso esse serviço prestado pela Santa Casa. Abaixo de Deus, eles foram um grande instrumento para resgatar e salvar a vida do meu filho. Estou muito satisfeito com o atendimento humano, com a equipe maravilhosa, com limpeza e organização, enfim, todo o atendimento prestado ao nosso Renan. A administração da Santa Casa está de parabéns e queria que a direção recebesse o meu abraço e o meu carinho”, analisou.

Conforme lembra Edson, o filho Renan esteve desacordado por mais de 30 dias, mas abriu os olhos em 14 de dezembro, dia de seu aniversário. Hoje está lúcido, em recuperação, fazendo sessões de fisioterapia e respondendo aos estímulos, mas ainda precisando dos importantes cuidados da equipe.

“O pronto socorro e a rapidez dos profissionais da UTI no momento da chegada do Renan fez toda a diferença. Meu filho chegou à Santa Casa em estado muito grave e hoje posso dizer que ele renasceu de novo. Felizmente, a gente nunca teve a necessidade de passar por uma experiência dentro de um hospital. E, hoje, apesar de difícil, a experiência está sendo positiva no sentido do apoio, atenção, carinho e profissionalismo de todos, não só com o Renan, mas com todos os outros pacientes e acompanhantes”, completa Edson.

Serviço de Excelência

Com mais de mil funcionários e cerca de 200 médicos, a Santa Casa está sempre em busca de excelência na saúde regional. Recentemente, a instituição recebeu o novo tomógrafo com 64 canais e tecnologia de ponta, o primeiro de Barra mansa, para garantir mais segurança e precisão nos exames no Centro de Diagnóstico por Imagem, que é próprio da Santa Casa.

O provedor da Santa Casa, Getúlio José Pereira, diz que a diretoria parte da premissa de que pessoas competentes e qualificadas tornam o trabalho mais eficiente e trazem bons resultados. “Assim, investimos em pessoas dentro de cada setor e valorizamos os talentos da própria instituição. Para as funções em que ainda não tínhamos especialistas, trouxemos profissionais de fora. Hoje, nossa equipe é forte, competente e preparada para trabalhar diante de todos os cenários que aparecem”, garante.

Atualmente, a Santa Casa passa por obras de reforma e ampliação para melhorias, comodidade e conforto, bem como acessibilidade, correção de fluxo, ambientação e ampliação de leitos de UTI. Os novos leitos de UTI irão agilizar as cirurgias, atender melhor o setor de emergências e urgências e toda a alta complexidade do hospital.

Outros pontos de melhorias são os serviços de Gastroenterologia, que foi todo revitalizado e conta com nova equipe de especialistas; o Laboratório de Análises Clínicas, antes terceirizado e agora é um setor próprio da Santa Casa, o que otimiza, sobretudo, o tempo de entrega dos resultados; e o remanejamento do laboratório para frente do hospital, a fim de melhorar acessibilidade a todos os clientes. O espaço conta com uma estrutura moderna, tecnológica e acolhedora.

A direção da Santa Casa já tem em mãos um projeto arquitetônico de reforma e ampliação do Centro Cirúrgico, que hoje conta com seis salas e passará a ter dez. Além dessas, há outras obras previstas, como a reforma do refeitório, ampliação da área de descanso para os profissionais de saúde, banheiros e vestiários.