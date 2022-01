Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, nessa segunda-feira (dia 24), uma mulher acusada de tráfico de drogas. Ela foi localizada em uma casa do Morro do Abel, em Angra dos Reis.

Os agentes foram ao endereço munidos de informações obtidas pelo Setor de Inteligência da unidade. O imóvel era usado como esconderijo de drogas e de traficantes.

Com a mulher, foram encontradas cargas de cocaína, de maconha e de crack, em sacolés próprios para venda no varejo, além de rádio comunicador e telefones celulares. Além dela, havia no local um adolescente, que trocou tiros com os policiais e conseguiu escapar.

