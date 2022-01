Policiais militares do 10º BPM detiveram, na manhã desta terça-feira (dia 25), três homens que portavam drogas em um carro que trafegava na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Após ordem de parada, o veículo – um Gol vermelho com placa de Porto Real – foi revistado. Os agentes encontraram na porta ao lado do motorista dois invólucros contendo erva seca picada. Os três ocupantes do carro, de 41, 25 e 21 anos, foram levados para a delegacia junto com o material entorpecente. Eles foram ouvidos, liberados e serão autuados por tráfico de drogas. O material ficou apreendido na 94° DP (Piraí).