A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta quinta-feira, dia 27, a contratação do meio-campo Marcos Júnior, de 26 anos, campeão invicto da Série D do Campeonato Brasileiro pelo Esquadrão de Aço, em 2016. O contrato do meio-campo com o Voltaço irá até o final de 2022.



O atleta realizou os exames médicos, foi integrado ao elenco tricolor e a expectativa é que ele esteja regularizado para a partida diante do Flamengo, marcada para sábado, dia 29, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.



Esta será a sua segunda passagem pelo clube. Na primeira, em 2016, Marcos Júnior disputou 14 jogos, marcando quatro gols, dois deles na decisão da Série D daquele ano.

“As minhas expectativas são as melhores possíveis. A minha primeira e última passagem pelo Voltaço foi bem vitoriosa, fui bem feliz e espero que isso possa se repetir em 2022. Espero que a torcida possa nos apoiar e incentivar, para que a gente alcance grandes passos e voos maiores”, destacou.

Revelado pelo Bonsucesso, além do Voltaço, Marcos Júnior já defendeu o América-RN, Bangu, ABC-RN, Paysandu-PA, Vasco e Remo-PA, seu último clube antes de acertar o retorno ao Voltaço.

“O recado que tenho para a torcida do Volta Redonda é que eu possa reencontrar aquela torcida que estava aqui em 2016, lotando o estádio, nos apoiando do início ao final das partidas, para que possamos dar alegria para elas, porque vamos trabalhar bastante para isso”, ressaltou o novo reforço tricolor.

O vice-presidente do Voltaço Flávio Horta Júnior falou sobre o retorno de Marcos Júnior.

“O Marcos Júnior teve uma grande passagem pelo Voltaço em 2016, sendo um dos protagonistas do título da Série D. De lá pra cá, jogou por grandes clubes, disputou duas temporadas pelo Vasco e ano passado estava jogando a Série B pelo Remo. Com certeza é uma grande contratação e que eleva bastante a qualidade do nosso meio-campo. Só temos a agradecer ao atleta e ao seu staff, por confiarem, entenderem a nossa realidade e escolherem acertar com o Voltaço”, celebrou.