Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na quarta-feira (dia 26), um traficante, de 28 anos, condenado pela Justiça. Ele foi capturado no bairro Santo Agostinho, após levantamento de informações de inteligência.

De acordo com os agentes, em 2016, o criminoso foi preso no bairro Ilha Parque. Na ocasião, ele ocupava o cargo de gerente do tráfico de drogas da quadrilha atuante na localidade. Pelo crime, foi condenado a pena de mais de seis anos de prisão em regime fechado.

Contra o detido, foi cumprido mandado de prisão condenatória expedido pelo Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.