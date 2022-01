Policiais civis da 4ª DP (Praça da República) realizaram, nesta quinta-feira (dia 27), uma operação para desarticular uma associação criminosa especializada em aplicar crimes de estelionato em passageiros que embarcam e desembarcam na Rodoviária Novo Rio, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do bando. Três pessoas foram presas.

De acordo com os agentes, a fraude consiste em adulterar máquinas de cartão para que as vítimas paguem valores muito maiores do que os reais nas corridas de táxis, carros por aplicativo e veículos não credenciados. Para executar o crime, os motoristas utilizam adesivos nas telas das maquininhas para inviabilizar a visualização do valor pela vítima. Dessa forma, acrescentam dígitos e subtraem valores mais altos; além de clonagem dos cartões.

Na ação, foi verificado, ainda, que muitos motoristas também não possuem autorização para atuar com transporte alternativo, o que configura exercício ilegal da profissão.



A operação contou com apoio da 7ª DP (Santa Teresa), 16ª DP (Barra da Tijuca), 17ª DP (São Cristóvão).