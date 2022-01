A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) registrou, na sexta-feira (dia 28), um novo recorde no valor da gasolina comercializada no país e encontrou, em Angra dos Reis, o preço de R$ 8,029 o litro. Essa foi a primeira vez, no Brasil, que o valor rompeu a barreira dos R$ 8. Na semana anterior, o teto foi de R$ 7,99.

De acordo com a ANP, apesar da máxima histórica no sudoeste do Rio de Janeiro, os preços médios da gasolina e do diesel se mantiveram estáveis nos postos do país nesta semana.

O valor médio do litro da gasolina saltou para 6,658, enquanto o preço do diesel subiu para R$ 5,586.

A ANP vem realizando ações de fiscalização no mercado de combustíveis em nove Unidades da Federação (UFs). O segundo estado com maior preço registrado foi Minas Gerais, com R$ 7,698; seguido de Paraná, por R$ 7,660; e Acre, a R$ 7,60. Além dos preços, os fiscais também avaliam o padrão de qualidade dos combustíveis e multam os estabelecimentos que não estejam em conformidade. Os valores das multas vão de R$ 5 mil a R$ 5 milhões.