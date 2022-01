Uma manobra da prefeitura de Volta Redonda prejudicou o bolso de dezenas de servidores do Município. Isso porque a secretaria de Fazenda não incluiu no contracheque de janeiro o índice de 10,18% referente à correção do salário mínimo de 2022.

Especula-se que o acréscimo na folha de pagamento com o reajuste determinado pelo governo federal equivaleria a aproximadamente R$ 700 mil, por mês. Procurada para comentar sobre o assunto, a secretaria municipal de Comunicação Social não respondeu a reportagem da Folha do Aço.

No início da tarde desta segunda-feira (dia 31), a direção do Sindicato dos Funcionários Públicos de Volta Redonda – representada pelo presidente, Ataíde de Oliveira, e pelo advogado Victor Jácomo – participou de uma audiência com o presidente da Câmara de Vereadores, Sidney Dinho (Patriota), com intuito de solicitar apoio do Poder Legislativo para que os trabalhadores não recebam abaixo do mínimo nacional. O parlamentar se dispôs a levar as reivindicações ao prefeito Neto (DEM).

“Tudo que for necessário para ajudar nessas demandas e nas demais, tanto eu quanto mês pares estamos de mãos dadas pela população e pelo funcionalismo municipal”, garantiu Dinho, afirmando ainda que, ainda nesta segunda-feira, pretende se reunir com o chefe do Executivo municipal para tratar dessa e outras reivindicações da categoria.

O salário mínimo de 2022 considera a correção monetária pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) e a projeção de inflação de dezembro de 2021, estimada pela área técnica do Ministério da Economia. No total, o aumento foi de 10,18% em relação ao valor anterior. Com isso, o salário mínimo fixado para este ano é de R$ 1.212.