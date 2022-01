O elenco do Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira (dia 31) iniciando a preparação para a sequência de jogos fora de casa que terá nesta semana pelo Campeonato Carioca de 2022. O primeiro desafio será nesta quarta-feira (dia 2), às 15h30, diante do Bangu, em Moça Bonita. Já no sábado, dia 5, às 16h, o adversário será o Boavista, no Elcyr Resende.

Sem conseguir vencer as duas partidas que fez em casa, o atacante MV destacou a importância de o Voltaço buscar pontos fora de casa para se recuperar na competição.



“Infelizmente, não conseguimos vencer as partidas no Raulino e acaba ficando um gosto amargo, principalmente pela estreia que não fizemos um bom jogo. Agora teremos uma sequência difícil fora de casa e precisamos buscar a vitória para diminuir o prejuízo e nos recuperarmos na competição. Tivemos uma mudança de atitude muito boa do primeiro para o segundo jogo e precisamos seguir evoluindo. Na quarta será uma partida muito complicada, em um campo difícil de jogar, contra uma equipe muito qualificada, mas vamos confiantes para fazer um grande jogo e buscar os três pontos”, destacou o camisa 11 tricolor.



Liberados pelo Departamento Médico, o zagueiro Alemão, o volante Bruno Gallo e o meia Romarinho iniciaram o processo de transição para o campo e treinaram com a equipe nesta segunda-feira, que foi de treinamento em período integral, sendo de manhã na academia e a tarde no CT Oscar Cardoso.

Encerrando a preparação para enfrentar o Bangu, o elenco tricolor irá treinar na manhã desta terça-feira (dia 1) no CT Oscar Cardoso. Após o almoço, a equipe irá seguir para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrado até o horário da partida.

Rescisão

O atacante João Vitor não faz mais parte do elenco do Volta Redonda para a temporada 2022. A rescisão contratual foi realizada em comum acordo entre o atleta e a diretoria tricolor. No Voltaço desde 2020, João Vitor atuou em 11 jogos.

Foto: Divulgação/VRFC