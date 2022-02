Policiais militares do 33º Batalhão interceptaram na tarde desta terça-feira (dia 1º) um veículo Celta contendo mais de R$ 44 mil em drogas. O fato ocorreu na Rodovia Rio Santos, na altura da Lambicada, em Angra dos Reis.

Os agentes tinham informações privilegiadas e vinham monitorando traficantes da região conhecida como “Predinho da Banqueta”. Na abordagem, foram encontrados, no interior do veículo, 2.340 sacolés contendo pó branco de R$ 15; 488 pinos da mesma droga no valor de R$ 20; e 479 tiras de erva seca.

O motorista, um homem de 45 anos, foi preso e o material foi apresentado na 166ª DP.

Foto: Divulgação PM