Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam, nesta terça-feira (dia 1º), um dos maiores ladrões de carga da Baixada Fluminense. O criminoso é investigado, ainda, por diversos crimes no município de Duque de Caxias, como homicídios e roubos. Ele foi capturado na comunidade da Coreia, em Saracuruna.

De acordo com os agentes, o acusado é integrante da maior facção de tráfico de drogas do estado e é considerado “o frente” da comunidade Vila Urussaí. Ele também é o responsável por comandar os roubos de cargas em Campos Elíseos, Jardim Primavera, Saracuruna e eixo da Rodovia Washington Luiz.

Em depoimento, o preso confessou diversos crimes relacionados a roubos de cargas e de veículos. As investigações apontam que o criminoso tem ligação com quadrilhas de traficantes que atuam no Complexo da Penha e no Chapadão e que também praticam roubos de cargas.

No momento da prisão, o homem estava com um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico. Na residência dele, os agentes encontraram material produto de roubo. O criminoso foi autuado em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e receptação. Na ocasião, foi cumprindo, ainda, mandado de prisão pendente por homicídio.

As investigações seguem para identificar e prender os demais integrantes da organização criminosa.

Divulgação / PCERJ