Em ação conjunta, as polícias Civil e Militar prenderam, na segunda-feira (dia 31), um jovem apontado como um dos principais traficantes de drogas em atividade de Paraíba do Sul, com atuação no bairro Liberdade e ligação com uma facção carioca.

De acordo com a Polícia Civil, em dezembro de 2021, foram encontradas 125 pedras de crack e meio quilo de maconha escondidos na casa da mãe do traficante. Na ocasião, a mulher chegou a ser levada para a delegacia, mas foi liberada.

Após comprovarem o envolvimento do jovem em ações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, um mandado de prisão preventiva foi expedido. Localizado no bairro Liberdade, ele foi levado para a delegacia e preso por envolvimento com o tráfico de drogas.