Um acidente na obra do Metrô da Linha 6-Laranja, na Zona Norte de São Paulo, abriu uma cratera na Marginal Tietê, provocando a interdição de uma das principais vias da capital, na manhã desta terça-feira (dia 1º). O asfalto cedeu na altura da Avenida Otaviano Alves de Lima, entre as pontes da Freguesia do O e do Piqueri. Não há informações sobre feridos no acidente, mas há, aproximadamente, oito viaturas atendendo à ocorrência.

De acordo com Metrô de São Paulo, a obra é de responsabilidade da concessionária Acciona, que, por sua vez, disse que já está apurando o ocorrido. Segundo o Corpo de Bombeiros, a escavação feita pelo “tatuzão” atingiu algum “meio de transporte de fluido”. Porém, ainda não se sabe se foi uma adutora ou o rio.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que as pistas sentido rodovia Ayrton Senna da Marginal Tietê estão totalmente interditadas e que agentes de campo estão no local orientando os motoristas. A dica aos condutores é evitar a Marginal Tietê e outras vias próximas àquela região. Por volta das 10h30, a Marginal Tietê já apresentava cerca de 7 km de lentidão.

Cabe lembrar que esta não é a primeira vez que um acidente de grandes proporções atinge uma obra do metrô. Em 2007, um desmoronamento no canteiro de obras da Linha-4 Amarela provocou a abertura de uma cratera de 80 metros de diâmetro às margens da Marginal Pinheiros, na Zona Oeste da Capital.

Imagem: Reprodução