A Polícia Militar prendeu na terça-feira (dia 1º), em Barra do Piraí, Richard da Costa Guedes, por tráfico de drogas. Foi o próprio pai do rapaz quem fez a denúncia que levou à prisão do filho, devido a envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A prisão ocorreu na residência da família, na Praça Sebastião José da Silva, no bairro Química. Com acesso autorizado pelo homem, os agentes flagraram Richard na varanda com uma sacola contendo 24 tubos de cocaína, 19 tabletes de maconha e R$ 200 em espécie. Os policiais também encontraram, na casa, uma bala de revólver calibre 38.

O suspeito foi levado para a delegacia de Barra do Piraí e autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

