Cumprindo dois mandados expedidos pela Justiça, a Polícia Civil prendeu, na terça-feira (dia 1º), Rômulo Lino Porto, conhecido como “Da Mamãe”, em Volta Redonda. Ele é suspeito de tráfico de drogas na região. A prisão ocorreu no momento em que o homem saía da casa de outro suspeito, identificado como Anísio de Souza, na Rua Grande Oriente, no bairro Belmonte. Anísio também foi preso.

No imóvel, foram encontradas duas armas e determinada quantia em dinheiro.

De acordo com as investigações, Rômulo seria gerente-geral do tráfico de drogas nos bairros Jardim Belmonte e Siderlândia, enquanto o chefe do tráfico nos dois bairros é Thiago Cláudio Duarte Chagas, conhecido como “Thiago Cabeça”, que está foragido.

Foto: Divulgação