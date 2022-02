Sucesso em suas primeiras edições, o curso de Cuidador de Idosos e de Pessoas com Limitações Físicas 2022 está com as inscrições abertas a partir desta quarta-feira (dia 2) até 11 de fevereiro. Realizado pela Prefeitura de Pinheiral, por meio do gabinete da vice-prefeita, Sediene Maia, podem participar pessoas com idade a partir dos 18 anos, com ensino fundamental incompleto.

As inscrições devem ser feitas no gabinete da vice-prefeita, na Rua Coronel Joaquim Ferreira Ribeiro, 163, Centro, Pinheiral, ao lado do Correios, das 8 às 17 horas. Os interessados devem ter em mãos comprovante de residência e de escolaridade. Na falta do comprovante de escolaridade será aplicada uma prova.

“As primeiras edições do curso realizadas em 2020, obtiveram muito sucesso! Profissionais de nível superior e muito competentes ministraram o curso, por conta disso a procura tem sido muito grande e então uma nova edição será oferecida à população de Pinheiral. A previsão é que as aulas comecem em março”, disse a vice-prefeita, Sediene Maia.

Foto: Reprodução