Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) e militares prenderam, na segunda-feira (dia 31), um homem apontado como um dos principais traficantes de drogas em atividade em Paraíba do Sul, com atuação no bairro Liberdade.

Segundo os agentes, ele possui ligação com uma facção criminosa que atua no estado do Rio. Contra o traficante foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.