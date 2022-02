A Prefeitura de Angra dos Reis comunicou, nesta quinta-feira (dia 3), o cancelamento dos festejos do Carnaval 2022. Segundo a Secretaria de Eventos, a iniciativa do governo municipal foi apoiada pelos presidentes das três associações dos blocos carnavalescos da cidade.

De acordo com o comunicado da prefeitura, tal decisão levou em conta o novo cenário da pandemia de coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, com a alta transmissibilidade da variante Ômicron, que elevou o número de casos positivados e também das internações. “Portanto, como vem agindo desde o início da pandemia, o cancelamento do Carnaval, visa a proteção da saúde dos moradores”, finalizou a nota do governo municipal

O Boletim Epidemiológico mais recente divulgado pela prefeitura aponta que, dos 37 leitos públicos do município, 17 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 45,95%. Já a 66ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) durante o fim de semana, mostrou que as regiões da Baía da Ilha Grande (Costa Verde) e Noroeste estavam em bandeira vermelha, ou seja, com alto risco de transmissão de Covid-19.

Foto: Arquivo / Prefeitura de Angra