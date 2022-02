O deputado federal Christino Áureo (PP-RJ) apresentou, na quinta-feira (dia 3), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com o objetivo de que a União, Estados e o Distrito Federal tenham a possibilidade de reduzir os impostos sobre combustíveis nos anos de 2022 e 2023, para enfrentarem as consequências causados pela pandemia de covid-19.

“A discussão sobre o impacto do preço dos combustíveis na vida dos brasileiros é extremamente urgente e recorrente. Os efeitos da alta constante foram sentidos fortemente por toda a população e pelos setores produtivos. Mais um resultado nefasto da pandemia”, afirma o deputado.

De acordo com Christino Áureo, presidente da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e Energias Renováveis (FREPER), a redução dos impostos proposta na PEC vai desonerar a população, baixando o preço dos combustíveis, sem, no entanto, afetar o equilíbrio fiscal neste ano e em 2023. Não haverá a necessidade de compensação da queda de arrecadação com o aumento de outros impostos.

“Essa alta do preço dos combustíveis afeta, de maneira direta, o valor dos alimentos e itens básicos. Com isso, temos assistido à elevação da inflação e, pior, ao crescimento da desigualdade social no nosso país. Por isso, é fundamental que tenhamos uma solução para essa questão”, conclui Christino Áureo.

