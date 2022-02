A Polícia Civil de Barra do Piraí prendeu na tarde de quarta-feira (dia 2), em um hospital particular de Volta Redonda, um psicólogo suspeito de armazenar e distribuir vídeos de pornografia infantil. O nome dele não foi divulgado.

Ele foi preso em flagrante pelo delegado de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, no momento em que atendia crianças no hospital. De acordo com Atala, a prisão é resultado de investigações relacionadas a pedofilia que estão sendo conduzidas pela delegacia de Barra do Piraí.

Nesta quinta-feira (dia 3), a prisão preventiva do suspeito deve ser pedida à Justiça. Sem dar muitos detalhes para não comprometer a investigação, o delegado informou que o psicólogo repassou centenas de vídeos de relações sexuais com a participação de crianças, inclusive bebês. Há também vídeos com animais. Ele foi autuado por pedofilia, com base em dois artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se condenado, pode ser sentenciado a até 10 anos de prisão.

Foto: Polícia Civil