Um frentista, de 20 anos, conseguiu impedir um assalto nesta quarta-feira (dia 2), em um posto de combustível no bairro Retiro, em Volta Redonda. O suspeito, um homem, de 27 anos, foi imobilizado pelo funcionário do estabelecimento e preso posteriormente por policiais militares.

De acordo com a Polícia Civil, o carro – um Fiat Siena – conduzido pelo assaltante era fruto de um roubo ocorrido durante a madrugada. Ele chegou ao posto dirigindo o veículo e anunciou o assalto com a mão sob a camisa. O frentista acabou reagindo e entrando em luta corporal com o criminoso. Populares que assistiam a cena acionaram PMs que faziam patrulhamento próximo ao posto. Os agentes conseguiram deter e levar o assaltante para a delegacia.

Na unidade, foi verificado que o homem também é suspeito do roubo de um carro e também de assaltar uma padaria na Vila Mury na última semana.

Foto: Divulgação