A elevação do nível do Rio Paraíba do Sul causou pontos de alagamento na manhã deste sábado (dia 5), em Barra Mansa. Equipes da Defesa Civil atenderam ocorrências nos bairros Vista Alegre, Vila Maria, Roberto Silveira e no distrito Floriano. Também aconteceu o transbordamento do rio na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, onde é o ponto considerado como mais crítico pelo órgão. A água já atingiu quintais de algumas casas ribeirinhas.

Equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal estão nos locais conferindo a situação dos alagamentos e orientando a população. Até o momento não há desabrigados ou desalojados no município.

De acordo com o coordenador de Defesa Civil da cidade, João Vitor da Silva Ramos, o Rio Paraíba do Sul atingiu nesta manhã 4,35m, sendo que o normal é de 2,50m. Estando, então, quase 2m acima da normalidade.

“A represa de Furnas está operando dentro de sua vazão de segurança. O que contribuiu para a elevação do rio foram as chuvas fortes que atingiram as cidades de Resende e Itatiaia nas últimas horas”, explicou João.

A cheia do principal afluente da região impede a plena vazão dos rios Barra Mansa e Bananal, que estão com níveis elevados: 1,1m e 3,06m, respectivamente, mas estão dentro de suas margens de segurança.

“Apesar disso, seguimos em alerta e monitorando estes rios, que cortam bairros como Nova Esperança, Jardim Marajoara, Boa Sorte, São Luiz, Colônia e Bocaininha. A situação mais crítica, no momento, é o Paraíba do Sul”, destacou João.

ALERTA

A previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe) para este fim de semana é de chuvas na região.

Barra Mansa tem um Plano Emergencial para atender ocorrências como as causadas por alagamentos. Também possui dez sirenes de alertas para riscos de transbordamento e deslizamento, instaladas nos seguintes bairros: Apóstolo Paulo, Boa Sorte, Nova Esperança, Cotiara, Vila Coringa, Vista Alegre, Nova Esperança, Paraíso de Baixo, Metalúrgico e Boa Vista.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também faz parte do Plano Emergencial e, diante de ocorrências, registra as famílias e dá assistência necessária a cada uma delas.

Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar as equipes através dos números 199 ou (24) 3028-9370. Se alguma família ficar ilhada devido a alagamentos pode acionar o Corpo de Bombeiros através do 193.