A Secretaria de Saúde de Barra Mansa registrou queda 45,9% na procura por testes para Covid-19, entre os dias 28/01 e 04/02/2022. De acordo com o boletim epidemiológico para a doença no município, a média de exames realizados diariamente entre 26/02 e 28/02 era de 907, com 378 positivados (41,6%). Já no dia 04/02, a média de exames feitos era de 490, com 194 positivos (39,5%).

A queda na procura pelos testes é reflexo da diminuição de sintomas gripais nos munícipes, já que estes são fatores exigidos para a realização dos exames. Apesar dos números favoráveis, a Secretaria de Saúde mantém o estoque de testes, inclusive recebeu nova remessa dos insumos neste fim de semana.

A cidade mantém cinco pontos de testagem para Covid-19. Um deles é a Sala de Espetáculos Lurdinha Chiesse, no Parque da Cidade. O horário de funcionamento do local é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. Devido a diminuição de 46% na procura pelos exames, ao invés de 500 senhas por dia, 300 serão disponibilizadas diariamente a partir desta segunda-feira, dia 07.

Os outros locais para a realização dos testes são os seguintes: Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, (diariamente, 24h por dia); PSF Ano Bom, Sirene Boa Sorte e Clínica da Família na Vista Alegre (de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h).

A gerente da Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado Ferreira, destaca a importância da vacinação dentro deste cenário.

“Ela é a forma mais eficaz de frear a contaminação e prova disso é a mudança no cenário epidemiológico, não só da nossa cidade, mas em todo o país. Mesmo com o aumento brusco de casos que vimos de 28 de dezembro de 2021 até o fim de janeiro de 2022, não vivemos nem metade das complicações de casos e de aumento de óbitos de grande parte do período da pandemia. É fato que a vacinação contribuiu nesses dados. Hoje, no município, já vemos a procura por atendimento devido à síndrome gripal diminuir nas últimas semanas, assim como os sintomáticos na procura por testagens”, revela Juliana.

A gerente da Vigilância em Saúde também destaca que “para reduzir o número de casos graves e óbitos por Covid-19, orientamos a população a cumprir o esquema de vacina. Optar pela imunização completa contra o coronavírus é proteger não apenas a si próprio, mas também toda a sociedade”, ressaltou.

Vacinação contra a doença segue nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia 07, serão disponibilizadas doses pediátricas contra Covid-19 e também os imunizantes feitos para jovens e adultos.

As crianças com 5 anos de idade ou as que possuem imunossupressão, dentro da faixa etária de 5 a 11 anos, devem procurar as seguintes unidades de saúde: Clínica da Família na Vista Alegre, Coringa 1, São Francisco, UBS Colônia, UBS Centro, Paraíso de Cima ou o Pró Saúde (segunda, quarta e quinta-feira).

Já as crianças a partir de 6 anos podem receber a primeira dose nas seguintes unidades: Coringa I, Floriano, Rialto, São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, São Francisco, UBS Colônia ou Paraíso de Cima.

Para serem imunizadas as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência.

Jovens e adultos

A Secretaria de Saúde também segue com a aplicação de D1, D2, D3 e D4 em jovens e adultos. O esquema desta segunda-feira, 07, é o seguinte:

– D1 em pessoas a partir de 12 anos;

– D2 agendadas (CoronaVac e AstraZeneca centralizadas no PSF do Ano Bom); Janssen para quem recebeu a primeira dose até 04/10 (PSF Ano Bom);

– D3 para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 04/10;

– D4 apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 04/10.

Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses.

As ações acontecerão das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.

Foto: Felipe Vieira