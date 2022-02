Um garoto de programa foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 7) em uma clínica de reabilitação para dependentes de drogas em funcionamento na cidade Piraí. Ele é acusado de latrocínio, crime praticado no dia 9 de janeiro, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado teria conhecido a vítima, de 21 anos, em um site de relacionamento. Os dois marcaram encontro no bairro carioca e em seguida foram para a estação de trem Benjamin do Monte, onde a vítima foi enforcada e morta com um cinto enrolado no pescoço.

Um celular e um fone de ouvido, além de documentos, que passaram a ser utilizados em crimes patrimoniais, foram roubados. Em investigação, a polícia reuniu provas que ligavam o suspeito ao crime. Diante das evidências apresentadas à Justiça, foi expedido um mandado de prisão temporária.

Os policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam o suspeito na clínica. Ele estava com alguns pertences da vítima. Segundo a Polícia Civil, o homem já havia sido indiciado por homicídio qualificado em 2016, por ter assassinado um homem estrangeiro no Centro do Rio.