A forte chuva registrada na tarde desta segunda-feira (dia 7) provoca, neste momento, alagamento em diversas regiões de Volta Redonda. Os bairros mais atingidos foram a Vila Santa Cecília, Aterrado, Retiro e Vila Brasília.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Município atendeu, até por volta das 15h50min, chamados por alagamentos em diversos pontos da cidade. As equipes do governo municipal estão nos locais mais atingidos, trabalhando para ajudar a população e no escoamento da água.

Fotos: Reprodução das redes sociais

Segundo a secretaria de Comunicação Social da prefeitura,

Prefeitura, uma das principais causas dos alagamentos é o nível alto em que se encontra o Rio Paraíba do Sul, que está 2,15 metros acima do normal. “Com isso, o escoamento está prejudicado e a água da chuva acaba retornando por algumas manilhas já cheias com a água do rio. Até o momento, a chuva atingiu 44.5 milímetros”, informou.

A Defesa Civil prepara um novo balanço sobre os efeitos da chuva em Volta Redonda, que será divulgado nas próximas horas. “O alerta à população é que sempre que possível evite transitar ou trafegar em pontos alagados, mesmo que não haja interdição do acesso e não abrigar-se sob árvores. Durante a chuva, só deixe o local seguro, se necessário”, solicita o comunicado da Prefeitura.