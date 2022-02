As equipes da Prefeitura de Volta Redonda resgatou uma família durante a chuva, nesta segunda (dia 7), pois a casa onde os integrantes estavam ficou com acessos impedidos pela queda de lama e barranco.

O resgate, no bairro Coqueiros, Rua Nova Friburgo, foi feito pelo caminhão do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Ninguém ficou ferido.

Limpeza

Equipes da prefeitura já estão trabalhando nos locais mais atingidos pela forte chuva. Uma força-tarefa com funcionários das secretarias municipais de Infraestrutura e de Ordem Pública, além de toda equipe da Defesa Civil, está mobilizada para minimizar o impacto dos estragos.

A limpeza das ruas já começou na parte final do Retiro, mas será ampliada para demais localidades assim que as águas forem baixando.

A Defesa Civil prepara um balanço com as ocorrências e os dados da chuva e do nível dos rios e córregos.

Foto: Divulgação PMVR