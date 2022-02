Policiais militares prendeu na quarta-feira (dia 9), em Piraí, Walace dos Santos Basílio, de 28 anos, suspeito de gerenciar o tráfico na cidade e foragido do sistema prisional. Ele foi encontrado em um posto de combustíveis na Rua Bulhões de Carvalho, no bairro Casa Amarela, na companhia da mulher.

O indivíduo, vulgo Seca, foi apresentado na 94ª DP e reencaminhado à cadeia pública.

Cabe informar que, no último dia 31 de janeiro, dois homens foram detidos com 48 tiras de maconha que, de acordo com a polícia, estariam a serviço de Walace.