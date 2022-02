Um treinador de uma escolinha de futebol infantil de Paraíba do Sul foi preso nessa quarta-feira (dia 9) por suspeita de pedofilia. O homem, de 56 anos, é suspeito de manter relações sexuais com alunos menores de idade. Ele foi preso no sítio onde mora, no bairro Jatobá, e, de acordo com a Polícia Civil, em depoimento, admitiu os abusos.

A investigação teve início há cerca de um mês, depois de a polícia receber denúncias pelo Conselho Tutelar. As informações davam conta de que o homem levava as crianças para casa e abusava delas. Nas investigações, a polícia identificou cinco das vítimas com idades entre 9 e 14 anos.

A escolinha de futebol foi montada pelo próprio suspeito e as aulas eram ministradas gratuitamente. A Polícia Civil segue investigando o caso e buscando identificar outras vítimas do treinador. Também foi solicitado à Justiça um mandado de prisão temporária de 30 dias.