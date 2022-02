Durante visita a Angra dos Reis, na quinta-feira (dia 10), o governador Cláudio Castro inaugurou a primeira Casa do Trabalhador da região da Costa Verde Fluminense. A unidade, ligada à Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, tem um papel fundamental na retomada econômica do Rio de Janeiro em 2022: intermediar vagas de emprego e qualificar a mão de obra local. Com um investimento de cerca de R$ 800 mil, a Casa do Trabalhador de Angra vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



“É uma felicidade estar aqui hoje inaugurando esse equipamento do Governo do Estado. O nosso grande trabalho nesse momento é a esperança de resgate da credibilidade do nosso estado. E a Casa do Trabalhador em Angra é mais do que o resgate da esperança, é o resgate da possibilidade de cada um voltar a ter o direito de sonhar com uma vida melhor”, comemorou Cláudio Castro.



Esta é a 11ª Casa do Trabalhador do estado e a primeira em um novo formato, que já faz parte do programa PactoRJ: antes da oferta dos cursos de qualificação, haverá uma pesquisa entre as empresas empregadoras da região sobre o perfil da mão de obra demandada. Os cursos serão ofertados com base nesse levantamento. Ou seja, a qualificação será totalmente voltada para a vocação regional.



Asfalto Presente: 54 ruas serão recapeadas



Castro também vistoriou as obras do programa Asfalto Presente na cidade. Ao todo, o DER-RJ vai investir cerca de R$ 9 milhões em 54 ruas de Angra que receberão recapeamento asfáltico. A principal delas e que já está com intervenções desde outubro do ano passado é a Estrada Angra-Getulândia, conhecida como Rua Prefeito João Gregório Galindo. A previsão é que a obra seja concluída em março, no Trevo da Ribeira. No momento, o trabalho está sendo executado próximo ao aeroporto, na Japuíba.



“É importante ter essa presença física do Governo do Estado. Além disso, materializa a parceria entre o Estado e a Prefeitura de Angra. Nada no Rio de Janeiro se constrói sozinho”, afirmou o governador Cláudio Castro durante a visita às obras de pavimentação.



Por meio do programa, o Estado fornece os materiais e insumos para a execução dos projetos apresentados pela prefeitura, que contrata mão de obra e faz a frisagem, usinagem, espalhamento do material, compactação e a sinalização horizontal e vertical.



Investimentos para hospital municipal e UPA



O Governo do Estado, representado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), avalia projetos de investimentos no valor de R$ 37 milhões para unidades de saúde de Angra dos Reis. O objetivo é destinar R$ 35 milhões para a compra de equipamentos, mobiliário e para a realização de obras e ampliação de área para instalação de serviço de oncologia do Hospital Municipal de Japuíba. A unidade, que tem 152 leitos, atende a população de Angra e de cidades vizinhas, como Rio Claro, Paraty e Mangaratiba.



O Estado também analisa projeto para reformar e equipar a UPA Agda, também em Japuíba, no valor de R$ 1,9 milhão. A unidade, especializada no atendimento de crianças, receberá equipamentos para modernizar seu parque tecnológico.



Ainda na visita a Angra dos Reis, Cláudio Castro participou das inaugurações da Escola Municipal Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Barral, no bairro do Frade, onde os alunos receberam tabletes para auxílio durante o ano letivo de 2022, e do Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Jovino Rodrigues da Silva, no Belém.

Foto: Divulgação/Governo do RJ