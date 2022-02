Há meses abandonada pelo poder público municipal, a Rodoviária Francisco Torres, em Volta Redonda, acabou se transformando em uma espécie de abrigo para dezenas de pessoas em situação de rua. Diariamente é possível observar populares utilizando os bancos e o próprio chão frio como cama.

A transferência da sede do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp) para a Ilha São João também aumentou a sensação de insegurança na Rodoviária. Na noite de quarta-feira (dia 9), um desentendimento entre dois homens em situação de rua, terminou com um deles ferido a faca.

Identificado como Leandro da Silva, conhecido como “Buiú”, ele disse que foi atacado quando estava deitado com uma mulher, sofreu ferimentos entre a perna e as nádegas e foi atendido no Hospital do São João Batista. A Guarda Municipal esteve no local e conduziu duas testemunhas à 93ª DP, onde o caso foi registrado como lesão corporal. O agressor não foi identificado. Uma faca com mancha de sangue na ponta foi apreendida.

Por enquanto, a prefeitura segue “lavando as mãos” sobre uma possível melhoria nas condições da Rodoviária Francisco Torres. Ao que tudo indica, não está nos planos do Município seguir administrando o espaço.

Foto: Divulgação GM