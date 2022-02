Nas últimas décadas, Barra Mansa acompanhou o crescimento e a consolidação industrial de municípios vizinhos, como Volta Redonda, Resende e Porto Real. Os bons ventos, finalmente, parecem começar a soprar na direção da cidade hoje administrada pelo prefeito Rodrigo Drable (DEM). Na quinta-feira (dia 10), a ArcelorMittal comunicou ao mercado um aporte bilionário na unidade do bairro Saudade.

O total de investimentos informados pela empresa é de R$ 1,3 bilhão (US$ 250 milhões), concentrados nos próximos três anos, que serão direcionados para expansão na produção da aciaria e laminação. O valor permitirá a modernização da planta industrial de Barra Mansa e a ampliação do portfólio de produtos e soluções voltados aos mercados da indústria (setor automotivo e energia) e construção civil. A produção será voltada prioritariamente para o mercado interno.

“O investimento acompanha o crescimento de mercado e amplia ainda mais o nosso portfólio. Nossa meta é oferecer um leque cada vez maior de produtos de alta qualidade. O fato de sermos líderes não nos acomoda. Ao contrário: nos faz estar sempre em busca da antecipação das necessidades dos nossos clientes”, afirmou Jefferson de Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO ArcelorMittal Aços Longos Latam e Mineração Brasil.

O governador Cláudio Castro (PP), comemorou o novo aporte da empresa no estado do Rio. “Os investimentos anunciados demonstram a confiança da ArcelorMittal em nosso estado e confirmam a percepção de que o Rio de Janeiro tem hoje previsibilidade, segurança jurídica e um dos melhores ambientes de negócios do mundo. A produção de aço estimula diversos segmentos e impulsiona o crescimento econômico, gerando milhares de empregos diretos e indiretos”, afirmou.

Capacidade ampliada

O projeto consiste na ampliação do atual laminador, instalação de um novo laminador e melhorias na Aciaria para ampliação do portfólio de produtos de alta qualidade. Desta forma, com a nova linha, a capacidade de laminação irá crescer aproximadamente 500 mil toneladas/ano.

Já a aciaria terá a capacidade dobrada. No pico da obra, segundo a ArcelorMittal, cerca de 1,2 mil trabalhadores vão ser contratados. Para esta nova fase de investimentos, a expectativa é que sejam gerados cerca de 200 novos empregos diretos e 150 indiretos. O anúncio deste novo investimento ocorre em meio à comemoração dos 100 anos de atuação do segmento de Aços Longos no Brasil

R$ 7,6 bilhões no Brasil

Os aportes anunciados na quinta-feira se somam aos outros R$ 4,3 bilhões divulgados em novembro do ano passado. Na ocasião, a empresa comunicou a aplicação de recursos na usina de Monlevade e na mina de Serra Azul, em Minas Gerais, para aumento da capacidade de produção.

A planta industrial de Monlevade quase dobrará a capacidade produtiva, passando do atual 1,2 milhão de toneladas/ano de aço bruto para 2,2 milhões de toneladas/ano em 2024. Já a mina de Serra Azul terá sua produção praticamente triplicada, do atual 1,6 milhão de toneladas/ano para 4,5 milhões de toneladas/ano de minério de ferro.

Outro projeto em andamento é a retomada das obras de expansão na ArcelorMittal Vega, em São Francisco do Sul (SC). Está prevista uma terceira linha de galvanização e uma nova linha de recozimento contínuo, o Cold Mill Complex (CMC), que permitirá o beneficiamento combinado de aços laminados a frio e revestidos. O investimento na expansão é de aproximadamente R$ 1,95 bilhão.

Somados, os investimentos nos segmentos de aços longos, aços planos e mineração em andamento no Brasil chegam a R$ 7,6 bilhões concentrados nos próximos três anos.

Perspectiva de retomada do setor

Segundo a direção da ArcelorMittal, os investimentos foram decididos por uma análise estratégica de negócio. Conforme as estatísticas do Instituto Aço Brasil, a produção de aço bruto no Brasil alcançou 36 milhões de toneladas, crescendo 14,7% em 2021 na comparação com o ano anterior. Já o consumo aparente de produtos siderúrgicos atingiu 26,4 milhões de toneladas, subindo 23,2% no ano passado em relação a 2020.

Deste modo, ainda que os resultados extraordinários de 2021 não sejam mantidos, a empresa acredita no crescimento significativo da demanda por aço, especialmente nos setores-chave da economia brasileira, como construção civil, automotivo, máquinas e equipamentos, e por minério de ferro.

Sobre a ArcelorMittal

Maior produtora de aço do país e líder global do setor, a ArcelorMittal está presente em cerca de 60 países. No Brasil, a empresa tem unidades industriais em seis estados (ES, MG, MS, RJ, SC e SP), além de escritórios comerciais e de distribuição em todo o país, compondo uma força de trabalho de cerca de 16 mil empregados.

As plantas têm capacidade de produção anual de 12,5 milhões de toneladas de aço bruto e de 7,1 milhões de toneladas de minério de ferro. A empresa atua, ainda, em áreas diversificadas como geração de energia para consumo próprio, produção de biorredutor renovável (carvão vegetal a partir de florestas de eucalipto) e tecnologia da informação.

Raio- X:

– Ampliação e modernização da unidade de Barra Mansa;

– R$ 1,3 bilhão de investimentos na aquisição de novo laminador e melhorias na Aciaria;

– Foco na indústria (setor automotivo e energia) e construção civil com ampliação do portfólio de produtos e soluções;

– Geração de 200 empregos diretos e 150 indiretos;

– 1,2 mil trabalhadores contratados no pico da obra;

– A produção será voltada prioritariamente para o mercado interno.