Agentes da 91ª DP (Valença), da 92ª DP (Rio das Flores) e policiais militares prenderam em flagrante, uma mulher que armazenavam grande quantidade de entorpecentes em sua residência no bairro Monte D’Ouro, em Valença. Ela foi capturada em casa com mais de 600 invólucros de cocaína e vasta quantidade de maconha.

De acordo com as investigações, a autora é responsável pela logística das cargas de drogas que são comercializadas por uma facção criminosa que atua na cidade. O material encontrado com ela abasteceria outros traficantes avulsos da cidade.

A prisão da traficante ocorreu após cruzamento de dados de inteligência. Ela foi encaminhada para o sistema prisional, onde ficará a disposição da Justiça.