Morreu na noite de domingo (dia 13), em Volta Redonda, o psiquiatra Rubens Soares de Melo. Aos 79 anos, ele estava internado no Hospital da Unimed, onde o óbito foi confirmado. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

O velório do médico acontece a partir das 13 horas desta segunda-feira (dia 13), na capela 2 do cemitério Portal da Saudade. O sepultamento está previsto para às 15h.

Rubens Soares de Melo deixa esposa, a pediatra Elizabete de Melo, além de três filhos e cinco netos.

Em nota, a Unimed de Volta Redonda lamentou o falecimento do médico cooperado. “Durante 32 anos, fez parte da história da cooperativa e colaborou com o cuidado com a saúde e bem estar das pessoas. Nesse momento tão difícil, a Unimed se solidariza com a família e amigos do Dr. Rubens”.