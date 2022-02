Na abertura do Programa Governo Presente no Médio Paraíba, na manhã desta terça-feira (dia 15), em Quatis, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Max Lemos, ao lado do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, assinou vários termos de cooperação com o município e a adesão ao Casa da Gente, maior programa habitacional do governo estadual nas últimas décadas. Lemos anunciou que serão investidos no Médio Paraíba, na área de infraestrutura – que engloba pavimentação, reforma de equipamentos públicos, construção e reforma de áreas de esporte e habitação – cerca de R$228 milhões.

Representando o governador Cláudio Castro, o secretário iniciou o Governo Presente reforçando, junto ao prefeito de Quatis, Aluísio D´Elias, a importância da parceria para a construção de um estado mais eficiente e desenvolvido. Max Lemos disse que uma demanda antiga da cidade será resolvida: a pavimentação da Zona Especial de Negócios, que permitirá ao município disputar com as demais cidades a instalação de empresas e a geração de postos de trabalho.

‘Hoje é um dia histórico para Quatis. Vamos trazer três frentes de investimentos que vão mudar a vida dos moradores. A reforma e revitalização do Campo do Terreirão, a pavimentação e modernização do Distrito Industrial e a redução do déficit habitacional na cidade, através do Casa da Gente. Vamos entregar casa digna para levar qualidade de vida de verdade’, frisou o secretário.

Só em Quatis serão cerca de R$21 milhões em recursos, sendo R$850 mil para a reforma e ampliação do Campo do Terreirão; já a pavimentação da Zona Especial de Negócios terá investimento de R$6,4 milhões. Na área habitacional, o prefeito assinou a adesão ao Programa Casa da Gente para a construção de 100 unidades habitacionais, com investimento de R$ 14,5 milhões, contribuindo de forma definitiva para a redução do déficit habitacional na região e a eliminação do pagamento de aluguel social para famílias em áreas de risco e em dificuldade financeira.

‘Chega a ser emocionante ver o fruto de muito trabalho tomando forma. É importante termos avanços também no social. Temos que emancipar Quatis economicamente e isso passa por um Distrito Industrial forte. Agradeço ao Governo do Estado por todo investimento em nossa cidade’, disse Aluísio D´Elias.

Já em Valença, ao lado do governador Cláudio Castro, o secretário assinou três termos de cooperação técnica com o município para obras de drenagem e pavimentação nos bairros São Francisco e Santa Cruz e nos Distritos de Conservatória e Santa Isabel do Rio Preto Clube do Monte D’Ouro; para a reforma da Praça Emília Jannuzi; e para a reforma da rodoviária e da biblioteca municipal, com investimento estimado de R$ 18 milhões. Na mesma cerimônia, houve a adesão da Prefeitura ao Programa Casa da Gente, com a previsão de construção de 100 unidades habitacionais e investimento de R$14,5 milhões.

Fotos: Divulgação/Glauber Carvalho