Um homem foi preso após agredir a esposa, de 41 anos, na madrugada desta quinta-feira (dia 17), em Barra do Piraí. O crime ocorreu na residência do casal, no bairro Metalúrgica. Após cometer o crime, o agressor chegou a fugir, mas foi localizado na casa de parentes. Ao ser abordado, ele tentou esfaquear um policial, que baleou o homem na perna como tentativa de contê-lo.

De acordo com a Polícia Civil, o agressor estaria inconformado com o fim do relacionamento e atacou a esposa com uma foice. Depois disso, ele a jogou em um barranco de cerca de quatro metros de altura. A vítima sofreu fratura exposta na perna, cortes na cabeça e diversas escoriações pelo corpo. A agressão aconteceu na frente dos filhos da mulher, de 12 e 19 anos. O mais velho chegou a ficar ferido ao tentar defender a mãe das agressões. A mulher foi socorrida pelo Samu e lavada para a Santa Casa, onde está internada.

Na mesma unidade está o agressor que, após a alta, será levado diretamente para uma unidade penitenciária. O homem, que já tem passagens por violência doméstica, irá responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio contra o policial.