O Volta Redonda goleou o Audax Rio por 4 a 0 na noite de quarta-feira (dia 16), no Estádio Raulino de Oliveira. Lelê, Pedrinho, duas vezes, e Caio Vitor marcaram os gols do Esquadrão de Aço.

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Fluminense sábado (dia 19), às 18h, no estádio Luso Brasileiro.

O jogo

Em um primeiro tempo equilibrado, os dois goleiros tiveram bastante trabalho logo nos primeiros minutos.

Pedrinho arriscou da entrada da área e Max espalmou para escanteio. A resposta dos visitante veio com Fernando Medeiros, que parou em grande defesa de Luiz Felipe.

Após a parada técnica, o Audax quase abriu o placar em cabeçada de Lucas Rocha após cobrança de escanteio. Entretanto, foi o Esquadrão de Aço que chegou ao gol. Pedrinho cruzou na medida para Lelê cabecear forte para o fundo das redes, abrindo o marcador aos 43 minutos.

Se a primeira etapa foi equilibrada, o segundo tempo foi de amplo domínio do Esquadrão de Aço. Logo aos dois minutos, Pedrinho bateu da entrada da área e marcou o segundo do Voltaço.

Aos 11 minutos, MV fez grande jogada pela direita e acertou a trave. A bola voltou para o atacante que rolou para Caio Vitor mandar para o fundo das redes, marcando o terceiro dl Voltaço.

A vitória tricolor virou goleada aos 21 minutos. Lelê recebeu em velocidade, driblou o goleiro e foi derrubado pelo arqueiro adversário. Pênalti, que Pedrinho cobrou com perfeição para marcar o seu segundo gol no jogo e o quarto do Voltaço. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 4×0 Audax Rio.

Foto: Divulgação VRFC