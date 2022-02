Por conta das chuvas dessa quinta-feira (dia 17), a pista principal e o acostamento de trecho da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí, cedeu fazendo com que o trânsito funcione em meia pista, na altura do bairro Lago Azul sentido Volta Redonda. O fato ocorreu por volta das 19 horas e foi informado à concessionária que administra a rodovia por motoristas que passavam pelo local.

Segundo a K-Infra, o solo cedeu devido a uma erosão, o que resultou na abertura de uma cratera no local. Os agentes da concessionária foram acionados e o trecho está devidamente sinalizado, fluindo em sistema pare e siga. Não há previsão para que a situação seja normalizada.

Foto: Reprodução