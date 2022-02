A Prefeitura de Volta Redonda publicou, na quinta-feira (dia 17), decreto que proíbe a realização de eventos, desfiles e ensaios de Carnaval em áreas públicas do município, como ruas, quadras, praças e quiosques. A medida tem como objetivo o combate a contaminação da Covid-19.

Eventos de Carnaval em locais fechados foram permitidos, desde que sejam estabelecimentos com alvará de funcionamento e que seja emitida licença para a realização, com a identificação do responsável, além do cumprimento das medidas estabelecidas no decreto municipal 16.847, que trata da realização de eventos no município.

A fiscalização será reforçada para coibir aglomerações.

Durante o período, o Zoológico Municipal e o Parque Aquático vão funcionar de acordo com as normas em vigor, que já estabelecem critérios de prevenção à contaminação pela Covid-19.