Seguindo a série de reuniões com juízes de comarcas do interior, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, se reuniu nesta quinta-feira (dia 17) com os magistrados do 5° Núcleo Regional.

O encontro, realizado no Fórum de Volta Redonda, contou com a participação de juízes das comarcas do Médio Paraíba Fluminense (Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral, Porto Real/Quatis, Resende, Itatiaia, Rio das Flores, Valença e Piraí).



O objetivo da série de encontros é dar voz aos juízes locais e, com isso, promover uma melhor prestação jurisdicional à população.

“A presidência está sempre de portas abertas para ouvir vocês. Se trabalharmos todos juntos e em harmonia, o Tribunal vai sempre oferecer um trabalho de qualidade”, ressaltou o desembargador, que explicou, ainda, que o seu desejo era que as reuniões fossem realizadas antes, mas que, devido às restrições da pandemia da Covid-19, os encontros tiveram que ser adiados.

“Na última terça-feira (dia 15), estive com os juízes da Baixada e hoje estou aqui para um bate-papo, saber o que a região precisa. Quero ouvir de vocês quais são suas dúvidas, sugestões e críticas pertinentes à realidade local”, disse.

Presente também na reunião a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), juíza Eunice Bitencourt Haddad, contou que a iniciativa de visitar as comarcas do interior partiu do próprio presidente do TJ.

“Ele conhece toda a estrutura do Tribunal e hoje está aqui para prestigiar o 1° grau e ouvir os anseios dos magistrados”, revelou a magistrada que, no evento, também deu posse à nova presidente da 6ª Seção Regional da Amaerj, juíza Flávia Fernandes de Melo Balieiro Diniz, titular da 3ª Vara Cível de Barra Mansa.

O juiz dirigente do 5º Nur Marcelo Costa Pereira e o juiz diretor do Fórum de Volta Redonda Roberto Henrique dos Reis também participaram do encontro.

Foto: Divulgação/Felipe Cavalcanti