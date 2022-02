Um convênio de cooperação técnica entre a FOA/UniFoa e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na área de pesquisa e ensino foi assinado na tarde de quinta-feira (dia 17), nas dependências do Centro Universitário.

Estiveram presentes, além do Presidente da FOA, Eduardo Guimarães Prado, a reitora Úrsula Amorim, o pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Bruno Gambarato, Chrysler Guimarães, Especialista em Desenvolvimento de Produtos e Daniel Alexandre da Costa, gerente de Inovação e Tecnologia do Centro de Pesquisa, ambos da CSN.

Por meio de um amplo convênio, o Unifoa desenvolverá projetos de pesquisa relacionados às demandas da CSN, utilizando a infraestrutura de laboratórios das duas Instituições. Além disso, poderá oferecer cursos, formações e capacitações aos funcionários da empresa, de acordo com as demandas da empresa ao mesmo tempo que permitirá a realização de trabalhos, como dissertações de mestrado, projetos de pesquisa, desenvolvimento de produtos tecnológicos, inovação e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), todos relacionados à companhia. “O Unifoa e seus alunos ganham muito com esta importante parceria, porque permite que eles façam pesquisas relacionadas a problemas reais e que possam atender demandas diretamente da indústria na hora de desenvolver o TCC, sua iniciação científica e seus projetos de extensão”, explicou o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Bruno Gambarato.

“Expandir as parcerias e aumentar os processos de cooperação interinstitucional, como este que foi feito entre a Instituição de Ensino e a CSN, é uma das muitas ações previstas no Novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Unifoa para os próximos cinco anos”, registrou a reitora Úrsula Amorim.

O caminho que a instituição quer dar ao aluno é um caminho diversificado, afirma o presidente da FOA, Eduardo Prado. “Esta trilha de aprendizagem parte de um processo global para um específico, proporcionando ao estudante saber resolver problemas atuais, não somente identificar as situações de risco, reconhecendo a melhor solução para as diversidades que encontrar no mundo produtivo, porque o aluno começa a trabalhar em projetos e vivencia esta realidade desde o primeiro dia de aula”.

Segundo Chrysler Guimarães, especialista em desenvolvimento de produtos da CSN, trazer a universidade para perto da empresa trará muitos benefícios. “O centro de pesquisas é a universidade das empresas e nós acreditamos que a aproximação com as universidades vai trazer um salto tecnológico para os negócios. A empresa acredita muito nesta aproximação com os centros de tecnologia, tanto nacionais quanto internacionais”.

Foto: Divulgação