Nesta segunda-feira (dia 21), mais de 18 mil estudantes retornam para as 69 unidades da rede municipal de ensino de Barra Mansa, entre elas as duas novas escolas vocacionadas em música e socioambiental. O início do ano letivo 2022 será 100% presencial e seguirá todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

De acordo com o secretário de Educação, Marcus Barros, os gestores das unidades escolares trabalharam nos últimos dias implementando ações de limpeza e organização. “Nossos professores retornaram no dia 02 de fevereiro, iniciando a preparação para receber nossos alunos nesta segunda-feira. Vale ressaltar que os diretores, de todas as 69 escolas, passaram por uma semana de formação inédita e totalmente ligada às ações dentro do dia a dia escolar, com o objetivo de torná-los cada vez mais capacitados para dirigir as unidades”, disse.

O secretário pontuou ainda que o calendário de volta às aulas acompanhou a evolução dos casos de Covid-19 na cidade. “As secretarias de Educação e Saúde, alinhadas com o prefeito Rodrigo Drable, trabalharam em conjunto avaliando o cenário epidemiológico de Barra Mansa. Diante dos dados e do avanço na vacinação, mantivemos o nosso cronograma e vamos receber os nossos alunos seguindo todos os protocolos estabelecidos no plano ‘Retorno Seguro’, elaborado pelo Comitê de Planejamento das Diretrizes de Implementação das Normas Educacionais Excepcionais, mantendo como essencial o uso de máscara facial, a higienização de mãos e ambientes com álcool e aferição de temperatura na entrada”, afirmou.

Ainda em conjunto com a Secretaria de Saúde, as escolas terão papel importante no avanço da vacinação infantil contra a Covid-19. “Já estamos preparando junto à Secretaria Municipal de Saúde uma grande mobilização para que as crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas nas unidades onde estudam”, revelou Marcus Barros, acrescentando que o convívio escolar é muito importante na formação dos alunos.

“Em outubro do ano passado nós retornamos às aulas 100% presenciais priorizando o aprendizado, sem esquecer do importante papel desempenhado pelo convívio e a interação aluno-escola. Essa relação ficou abalada durante esse período de pandemia que ainda estamos vivendo. Agora, estamos dando continuidade a esse trabalho com a expectativa de termos uma grande adesão dos nossos estudantes”, concluiu Marcus.

Foto: Chico de Assis / Arquivo