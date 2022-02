Um motorista embriagado atropelou dois policiais militares na manhã deste domingo (dia 20), em Barra do Piraí. O fato ocorreu na Avenida Chequer Elias, no bairro Vila Helena, onde os agentes estavam atendendo a uma ocorrência.

O carro, em alta velocidade, atingiu os PMs e fugiu, sem prestar socorro. Após perseguição, o condutor foi alcançado. No interior do veículo, foram encontradas três latas de cerveja e uma garrafa de vodka.

O homem, de idade não informada, foi conduzido para a 88ª DP e passou por teste do bafômetro, que constatou o consumo de álcool. O motorista ficou preso e deve responder por lesão corporal culposa e direção sob efeito de álcool. Já os policiais, de 36 e 28 anos, sofreram lesões no ombro, no braço e na cabeça.