A Força-Tarefa da Polícia Civil, após diversas reuniões com juízes do Tribunal de Justiça da Comarca de Petrópolis, com a Defensoria Pública e segmentos da Sociedade Civil local, firmou parceria, na noite deste domingo (dia 20), para início do mutirão de coleta de DNA de familiares de desaparecidos e afetados pela chuva em Petrópolis.

A partir desta segunda-feira (dia 21), a cada dia serão chamadas 20 famílias que já registraram ocorrência de desaparecimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), nos diversos pontos pela cidade. A coleta de DNA será feita no Clube Petropolitano, localizado na Avenida Roberto Silveira, n° 82, no Centro, de 9h às 12h e de 13h às 17h, estritamente para as pessoas convocadas para o dia agendado. O local é estratégico pra dar mais conforto às famílias das vítimas.

Este agendamento vem sendo realizado e pode ser feito por qualquer morador, na unidade da DDPA instalada na Sala Lilás, no PRPTC de Petrópolis, e também no núcleo da DDPA instalado dentro do Clube Petropolitano. Após a confecção da registro, a DDPA entrará em contato com a família cadastrada.

Para facilitar a locomoção até o Clube Petropolitano, a Polícia Civil disponibilizará um ônibus, que terá como ponto de partida um mercado localizado na rua Teresa, no Centro da cidade, saindo às 8h30 e às 12h30. Cada família que coletar DNA receberá uma cesta básica, por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.