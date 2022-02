Um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 27, foram vítimas de um assalto na segunda-feira (dia 21) em frente a um banco, em Barra do Piraí. Na ação, os bandidos levaram cerca de R$ 17 mil do casal. Os ladrões estavam em uma moto e renderam a mulher no momento em que ela descia do carro para entrar na agência, que fica no centro da cidade. Posteriormente, eles fugiram do local levando a quantia.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas no entorno. Nenhum suspeito foi encontrado e o caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí).