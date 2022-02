O Sindicato do Comércio de Volta Redonda (Sicomércio-VR) informou que o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais será facultativo de segunda-feira (dia 28) a quarta-feira (dia 2). A empresa, que optar por abrir no dia 1º de março, Feriado de Carnaval, conforme lei estadual, vai precisar cumprir as nomas vigentes da Convenção Coletiva de Trabalho, que incluem o pagamento de 100% das horas trabalhadas e uma taxa de R$ 89. Nos demais dias, podem funcionar em horário normal, sem pagamento de extra, cumprindo a carga horária vigente.

“Como este ano, as festas foram canceladas na maioria das cidades turísticas, acreditamos que boa parte de quem estava querendo viajar fique em Volta Redonda. Neste caso, muitos consumidores devem aproveitar o feriado prolongado para colocar as compras em dia”, afirmou Jerônimo dos Santos, presidente do Sicomércio-VR. Com base nessa expectativa de movimento maior na cidade, a orientação do sindicato é que os lojistas aproveitem a data para ampliar o atendimento aos consumidores.

Divulgação Sicomércio