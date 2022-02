A isenção da tarifa de pedágio será encerrada na próxima segunda-feira (dia 28) e, a partir daí, motoristas com veículos com placa de Resende passarão a pagar pedágio ao passarem pela praça de Itatiaia, localizada no km 318 da Via Dutra.

Segundo a CCR NovaDutra, as isenções serão suspensas com o fim do antigo contrato a partir do dia 28 de fevereiro. Desde 2009, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proíbe a cobrança de tarifa do pedágio a veículos com placas de Resende e para os ônibus que operam a linha Rodoviária Engenheiro Passos.

O novo contrato garante isenção apenas para motocicletas, motonetas, triciclos, bicicletas, ambulâncias, veículos oficiais da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, além de veículos de corpo diplomático.

Ainda de acordo com a NovaDutra, a partir de março, todos os veículos não listados como isentos pelo Poder Concedente serão tarifados, de acordo com a categoria do veículo. Veículos de passeio e comerciais são tarifados em R$ 14,20 e motos em R$ 7,10. Os valores sofrerão reajuste a partir de 1º de março, de acordo com as cobranças autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Foto: Divulgação