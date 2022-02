Nesta semana, as atividades dos núcleos do Projeto Passaporte para Vitória foram retomadas em 15 municípios do Estado do Rio de Janeiro. O projeto, que é totalmente gratuito, foi elaborado em conjunto com o Instituto Léo Moura para atender a milhares de crianças e adolescentes – meninos e meninas – com idade entre 5 e 15 anos, em que estão em situação de vulnerabilidade social. A escolinha de futebol está presente nas cidades de Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Sumidouro, Pádua; Miracema, Piraí, Volta Redonda, Valença, Teresópolis, Mangaratiba, Aperibé, Casemiro de Abreu, Itaperuna e Cachoeiras de Macacu.

A disponibilização do projeto nas respectivas cidades atende cerca de 300 crianças, é uma ação do deputado federal Luiz Lima (PSL-RJ) que destina emenda parlamentar para a sua execução. Os alunos recebem short, camisa de treino, meião e chuteira.

Sobre o projeto, Luiz Lima acrescenta que é uma oportunidade de tirar esse público do ócio e impedir que sigam um caminho errado, aquele que não tem volta, o caminho das drogas. “O projeto se justifica devido ao índice de ociosidade envolvendo crianças e adolescentes, e ao praticar um esporte saudável em turno contrário ao das aulas escolares que frequentam, essas crianças e adolescentes têm a oportunidade de se incluírem nas atividades esportivas e socioculturais que o projeto visa proporcionar. Além disso, através do esporte os indivíduos melhoram sua autoestima podendo surgir não só grandes cidadãos, como também, atletas profissionais”, acrescentou o parlamentar que é educador físico e ex-nadador olímpico.

Ainda sobre o projeto, Luiz Lima ressalta que para participar é obrigatória a comprovação escolar. “Todos os colaboradores estão atentos a esses aspectos. No projeto alinhamos o esporte com a educação e isso sempre é benéfico aos alunos e também para toda equipe envolvida no projeto. Para participar tem que estar na escola”, citou o deputado Luiz Lima.

Para participar do projeto os interessados podem se inscrever de maneira on-line através do endereço https://passaporteparavitoria.com.br/inscricoes.

Foto: Divulgação